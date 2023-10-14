邵雨薇（左）被主播陳酈亭大讚：「雨薇臺風非常穩，她的肢體跟語調表達也都很生動！」。（CATCHPLAY提供）

由邵雨薇、林美秀、李天柱、鳳⼩岳、曾少宗等實力派演員共同主演的懸疑驚悚電影《惡女》即將於10月27日全台上映，電影大膽挑戰人性黑暗複雜面貌，由邵雨薇飾演的新聞主播串起錯綜複雜的政治、司法與媒體利害關係、以及人與人之間的情感糾葛。女主角邵雨薇近日受邀至新聞台挑戰一日主播報新聞，她笑說：「讓我最驚訝的是提詞機！在拍攝電影時都沒有提詞機可以看，只能自己全部把台詞背起來，實際走訪電視台發現有提詞機，真的覺得太有人性了！」邵雨薇播報的新聞釋出後，獲得許多網友狂讚，「超美超專業主播！」、「天天都可以看到嗎？」、「新聞變得好好看！」、「這位主播很可以！」

首次飾演主播的邵雨薇，原本以為只要站上主播台報報新聞就好，而開拍前為熟悉角色到電視台實習的過程中，才知道原來真實的主播在上主播台前有許多事前準備工作，也需要親自跑新聞，回到電視台還要處理新聞稿及試播，就連正式播報時也要隨機應變突發狀況，隨時都得在狀況內，再次「重回」主播台的邵雨薇分享：「電影中，立美播報的新聞都是事先設定好的，哪句話搭配什麼樣的語調及情緒，都不需要臨場反應，今天在電視台挑戰的三則新聞，需要用最快的速度，想好用什麼情緒語言來跟大家報這則新聞，也要把自己的感受放進去。」主播陳酈亭則誇獎邵雨薇：「雨薇臺風非常穩，她的肢體跟語調表達也都很生動！」讓邵雨薇放心表示「未來想再來挑戰」。完整版一日主播內容，將於10月15日於台視新聞網釋出。

電影《惡女》主播立美（邵雨薇 飾）是媒體界的紅人，正忙於籌備與交往多年的男友大為（曾少宗 飾）的婚禮，準備迎接幸福人生。然而，某天立美得知父親（李天柱 飾）打算再婚，對象竟然是一位身世神秘的女人秀蘭（林美秀 飾）。秀蘭學歷不高，但溫柔聰明，擅長烹飪和照護，也深受立美臥病在床的奶奶喜愛。就在婚禮前夕，秀蘭突然成為謀殺嫌疑犯登上新聞頭條，而她的前男友們竟然都選擇了輕生，並在臨死前向秀蘭匯了鉅款。為了保護父親，立美不惜代價避免媒體報導秀蘭與父親的關係，同時也與檢察官國倫（鳳小岳 飾）展開調查。究竟秀蘭是否真的犯了兇殺罪？真正的惡女又是誰？背後又隱藏著什麼危險謎團？

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