58歲李姓男子13日傍晚疑到國道6號下方的烏溪水潭捉魚溺水，台中市消防局派出逾50位消防、義消、民間救災人員前往搜溺，直到晚間11點30分仍無所獲，今早再出動搜溺尋獲。（台中市消防局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區獅象山農場附近水潭13日傳出溺水事故，58歲李姓男子13日傍晚疑到國道6號下方的烏溪水潭捉魚，同事下班交接時遲遲未見李男，擔心他溺水而報案。台中市消防局獲報前往搜救到深夜無果，14日上午持續搜救並於8點55分發現李男遺體，交由警方相驗釐清死因。

據悉，位於台中、南投交界的烏溪，在獅象山農場附近、國道6號下方有座水潭，李男因工作地點鄰近，平時會利用空檔到水潭放魚籠捉魚。未料13日下午5點，同事要交接班時，遲遲沒看見李男，後發現溪邊竟有李男的雨鞋，懷疑他溺水，立刻向消防局報案。

台中市消防局13日下午5點35分接獲民眾報案，出動各式消防車20輛、救護車3輛、船艇1艘、搜救犬1隻、消防人員44名、義消人員24名、台中市浩霆救援協會4名人員前往搜逆溺。搜救人員穿著救生衣下水搜尋無果，晚間8點左右又動員車籠埔及溪湳分隊潛水人員到場協尋，直到晚間11點30分仍無所獲，只好先收隊。

搜救人員於14日上午8點再次展開搜尋，並於8點55分發現有民眾漂浮於河道上，已無沒有生命跡象，搜救同仁立即將其搶救至岸上。經李男胞弟指認衣物，確定溺者身分為李男，將其移置柏油路面陰涼處，後續交由警方進行相驗程序釐清死因。