「美麗少年」特洛伊13日發行睽違5年的第3張專輯《給你給我》，在同步釋出的最新主打〈One of Your Girls〉中，特洛伊火辣化身變裝皇后連換5套性感裝扮引起熱烈討論，許多網友驚呼到最後一刻才發現是特洛伊本人扮的，還有女性粉絲自嘆不如搞笑留言：「美到我不用混了！」

〈One of Your Girls〉MV 邀請迪士尼影集《奧斯汀與艾莉》演員羅斯林奇共同出演，一開始特洛伊以平常打扮對嘴跟唱，中間時不時穿插一位未露臉、頂著一頭長金髮的人做出塗口紅、穿長襪的挑逗動作片段，直到一分鐘後正臉入鏡就是特洛伊本人，他一連嘗試了白色細肩帶連身上衣、長版與短版的黑裙搭配黑絲襪、華麗絨毛披肩與內衣外露的小背心搭配牛仔褲等共 5 套服飾，期間他不僅踩著細高跟鞋跳開腿舞，也貼著羅斯大跳艷舞，性感與質感兼具的畫面讓紛絲大讚「他一直在提升 MV 質感的最高標準」、「謝謝特洛伊總是打破框架」，也有粉絲留言表示，是看評論才知道是特洛伊本人扮的，「看 MV 的時候我想著女主角也太美了吧！然後想說特洛伊跑去哪了？」

特洛伊表示疫情過後他格外珍惜「與人互動」的感覺，短至一夜的放縱，長至多年的感情，都是彌足珍貴的體驗，全新專輯《給你給我》即捕捉了人與人之間連結的溫度，以及恣意隨樂起舞的喜悅，他形容：「這是我獻給你們的某些事物，可能是舞池上的熱吻、一段迷戀、一場又一場的派對、友情、心碎、自由、群體，這所有的一切。」全新專輯《給你給我》全台數位平台與實體通路已經發行。