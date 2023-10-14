17直播「宅男女神」主播可凡kofan，除了經營YouTube頻道，還常常精心打造各種cosplay造型，受到大批粉絲支持喜愛，今年入圍走鐘獎的她，在紅毯上一襲性感禮服立刻吸引眾人目光。

可凡身穿一襲粉紅色連身禮服登場，只見她露出上半身雪白肌膚，深U剪裁秀出超兇的火辣曲線，裙襬採高衩設計，露出一雙不科學的纖細美腿，一登上紅毯就抹殺不少底片，由於日檢拿到N3檢定，立刻被主持人要求當場日文教學，而她不改搞笑性格，教導所有人海盜打招呼的方式，笑翻在場所有人，由於火辣造型搶盡目光，讓主持人開玩笑表示：「明年造型可以參考她的」。

在線急‼️幫我挑走鐘奬的禮服吧。（影片／ kofan可凡 Youtube）

第5屆走鐘獎星光大道｜紅毯現場LIVE直播。（影片／ 走鐘獎頒獎典禮 Youtube）

「宅男女神」可凡kofan一襲性感禮服吸引眾人目光。（影片／走鐘獎頒獎典禮Youtube）

可凡為了今年紅毯造型，可以說是絞盡腦汁，雖然試穿多套但礙於選擇困難，遲遲無法做出最終決定，只好上網求救要求幫忙票選，對此，網友紛紛給予意見：「走鐘當然要走沒人穿過的風格」、「第一套適合走紅毯，襯托出清新氣質又帶著性感」、「第四套絕對紅毯亮點啦」、「第五套小天使可以適用」。