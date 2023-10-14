人民保母不好當！警察的工作包羅萬象，小至鄰里糾紛、大到查緝毒品、賭博，偵辦各種社會案件，全年維護社會治安。一名警察在網上分享從警近6年的箇中辛酸，並列出警察一職的「4優點9缺點」，其中第四項缺點讓他直言，「只要能不退步就是最大的進步」。

一名網友在論壇「Dcard」發文指出，在從警將近6年的時間當中，體認到警察這份工作可以很輕鬆、舒服，但也可以很忙、勞累，非常兩極。原PO表示，擔任警察的箇中辛酸只有親身體驗過的人才能知曉，並列出警察一職的「4優點9缺點」。

優點：

一、薪水待遇：外勤加上超勤加班費，月薪逼近6萬甚至超過。（視每個單位加班方式而有所增減）

二、社會歷練：每天必須面對形形色色的民眾，社會經驗比一般人豐富，且遇特殊案件能培養敏感度，較不易手忙腳亂，甚至遭詐騙。

三、平日放假：雖因輪班制度，休假通常是平日居多，但不用人擠人，可以盡情的吃排隊美食及打卡漂亮景點。

四、增加視野：從基層勞工到大企業董事長都有機會能認識，需要第一時間抵達車禍、命案現場，能看見一般民眾無法近距離接觸的事情。

缺點：

一、上班時間不固定：每天上班時間不同，永遠無法有正常作息，下班只剩吃飯、睡覺，幾乎沒有生活品質。

二、行政協助無限上崗：只要長官裁示，就必須至馬路上查察路燈有無不亮、取締未戴口罩、夜市防疫宣導、颱風現場鋸樹拍照回報等等。

三、無限循環的業務創新：社區警政再出發、防空避難貼貼紙、春安復辟假資料、民力評鑑假績效。

四、停滯不前的制度：警政署直到112年才宣布冬季或夏季制服可自行選擇穿著時機；綜藝逮捕術的廢止又復甦；165反詐騙的存在是個謎團，派出所仍需處理龐雜的詐騙資料。

五、比照重大刑案：任何案件只要是被PO上網，通通比照「重大刑案處理」，並且限時偵破。

六、仇警意識增加：警民衝突不斷，民眾仇警意識日益增長，警察違法盤查也層出不窮，甚至出現民眾攻擊警察事件。

七、績效制度：長官為求績效，遊走法律邊緣，甚至無視「釋字第535號」濫權，無任何依據即發動盤查，只要達到績效即可將違法行為視而不見。

八、升遷制度：即使辦案能力再好，沒有通過三等考試永遠都是基層員警；反觀只要很會讀書，即使剛畢業沒有辦案能力也能擔任長官。

九、懲處不公平：基層違法加重懲處，免職懲戒送法院；長官違法調動單位避避風頭。

原PO表示，雖然警察薪水待遇不差，但要實際從警過才能實際體會當中的酸苦辣，而如今社會上存在一股仇警氛圍，讓他感嘆「這份工作是多麼的消磨意志」，毅然決然選擇離開警界。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「警察離職率只會越來越高，要的是奴才不是人才」、「工作如何忙我都覺得還好，重點是輪班到底是什麼死人中風作息」、「每年都有新鮮的肝出來被糟蹋，我們這些人就是免洗工具」、「淚推，祝福你，在這體制之下，真的還有選擇就快走，裡面都爛到流湯了」、「外面的想進去，裡面的想出來，腿麻的走不動」。