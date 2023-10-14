麋先生宣佈錄音殺青，為生日大禮「超越極限」連續兩週天天只睡四小時。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生MIXER與電影《周處除三害》合作〈壞蛋〉票房強強滾，宣布將在10月17日全新創作專輯《都是浪漫害的》數位上架，今錄音正式殺青，麋先生笑說：「這是送給自己與歌迷最好的生日禮物。」

麋先生籌備三年製作第5張專輯，五位團員精益求精、一改再改，導致發片時間不斷延宕，最後公司下達最終指令，終極目標在11週年呈現生日大禮，麋先生修到最後一刻，在滿檔行程中「極限操作」連續兩週，天天只睡4小時，聖皓透露：「每一場演出結束後，五個人會分散到不同的錄音室同時錄製，使出渾身解數作出我們都很喜歡的作品。」

錄音殺青後，麋先生將展開一連串的宣傳與表演行程，一路陪伴大家度過跨年，麋先生笑說：「為了讓腦袋休息，聖皓會去跑步，小B選擇打拳，藉由運動讓自己恢復精力。」吉他手喆安也透露自己在錄製過程中，沒有保護好自己得了腸胃炎，雖然有發燒、噁心、想吐等症狀，但因背著時間的壓力與責任，居然「奇蹟」似地感覺不到疲累，順利完成錄製，接下來會好好調養身體，不讓家人與歌迷擔心。

麋先生新專輯《都是浪漫害的》預計於10月17日數位上線，11月實體發行。10月17日當天更驚喜舉辦專輯首唱派對，麋先生透露：「在成團11週年的這一天，很跟歌迷一起過生日，也是『殺青宴』！」《都是浪漫害的》專輯首唱派對，將於10月15日中午12點於拓元售票系統開賣。