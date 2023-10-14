國民黨總統參選人侯友宜（右）14日到三玉宮上香祈求國泰民安風調雨順，他與支持者握手致意。（季志翔攝）

國民黨總統參選人侯友宜（右）14日到三玉宮上香祈求國泰民安風調雨順。（季志翔攝）

在野整合終於進入實質階段，藍白雙方幕僚今日下午1時30分舉行會前會，國民黨總統參選人侯友宜則在士林三玉宮繼續跑行程，侯友宜致詞時提到現在的以巴衝突，強調戰爭沒有贏家，台灣面臨台海安定問題。侯也喊出查弊案，光一個總統當選沒有用，立法院一定國會要過半，才有力量決定跟改變事情。

侯友宜今下午前往三玉宮參拜，致詞時先幫國民黨北市第一選區立委參選人張斯綱抬轎，後提到，現在政黨所作所為讓國家安全受到挑戰，如果不小心擦槍走火，戰起來怎麼辦，大家這兩天可以看到巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」對以色列殘酷的戰爭，另外俄烏戰爭打到現在也沒有人是贏家，都是輸家，這些都歷歷在目，台灣面臨的是台海安定的問題，「我要承擔這麼大的責任，就是照顧台灣人民的生命，這是我一輩子打拚的目標。 」

侯另說到，他當警察就想抓壞人，看到混蛋也想辦，把官商腐敗，現在政府不想查都查清楚，還給台灣人民，安全清廉的政府，大家要團結在一起，「光一個總統當選沒有用，立法院一定國會要過半，才有力量決定跟改變事情，所以保護台灣台灣再出發，就從此時此刻大家全力以赴，為張斯綱侯友宜拉選票。」