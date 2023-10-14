由華南高商學生組成的「克穀米心愛粿歷」在第4屆有事青年行動競賽中拿到5萬元獎金。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠感謝業師陪伴青年團落地實現。（呂妍庭攝）

嘉義市第4屆有事青年行動競賽頒獎典禮今登場，現場除頒獎結「克穀米心愛粿歷」、「點亮二通行動」團隊，也進行成果展示，其中高中職組「克穀米心愛粿歷」將粗糠廢料加入紙漿製成包裝紙、筆記本，甚至研發出炊粿DIY包，執行度高，至於「點亮二通行動」團隊能勝出，是團隊深入社區，與店家互動，甚至自辦「二通季」獲熱烈廻嚮，今嘉義市長黃敏惠誇19支入圍團隊用行動力去落地實現，非常接地氣。

嘉市自2019年起舉辦「有事青年行動競賽」，打造全市成為青年行動的實驗場域，今年共有70多件提案，入選19支青年團隊，歷經2個半月行動培育與激烈評選後，由華南高商學生組成的「克穀米心愛粿歷」，以及居住在二通中正路的在地青年「點亮二通行動」脫穎而出，黃敏親自頒獎，肯定在場青年朋友和業師輔導團的付出與努力。

市府智科處綜合規畫科長賴韋廷說，「克穀米心愛粿歷」成員之一家裡以炊粿、賣粿為業，因發現製成米漿過程會產生大量粗糠，便與團隊想出粗糠再利用方案，以永續循環為行動精神，環保創新來傳承傳統米文化，包括利用粗糠製作綠包材、再生筆記本，也前往社區及幼兒園，推廣農廢粗糠回收再利用，既熱血又能讓想法實現，經過這次比賽，包括業師、評審都建議繼續創新，讓行動影響力扎根、永續。

至於「點亮二通行動」在大專青年組獲勝主因，是團隊發現二通居民對街區充滿關愛，但缺少實體參與機會，為建立溝通源頭，團隊邀請居民一同設計互動式店家招牌裝置，與社區發展協會共同舉辦工作坊，甚至聚集商家舉辦二通季市集、微型互動展和街區導覽等，凝聚認同感，推廣街區活化，讓二通重拾關注，帶動地方創生機會。

黃敏惠今也實地了解每個入選團隊的成果和想法，指嘉義市的年輕孩子有滿滿熱情，肯努力、有創新，重點是每個團隊很務實，不只是想想和說說而已，還要長期落地執行「接地氣」，用實際行動做出一件改變的事，過程中與不同領域的在地業師，包含地方創生、社區改變、教育專業、工商業發展等，彼此不斷檢討改變，「變得更好」是最大挑戰。

嘉義市第4屆有事青年行動競賽，19組提案團隊入圍，每組都歷經2個半月的行動培育。（呂妍庭攝）

黃敏惠說，今年「有事青年」邁入第4屆，報名的青年團隊共有77隊，再創新高，其中19組提案團隊入圍，強調青年組隊開始需要勇氣，找到更友好的夥伴關係，雖然彼此有不同意見，但可以激發更多想法，而面對競賽，也許會失敗，也許有更多也許，這些寶貴經驗都是成長的養分，也是「有事青年」品牌培育人才重要目標，感謝所有年輕孩子，大家的創新、務實、接地氣，讓我們看到未來有更大的希望，「青年有事，國家就沒事」。