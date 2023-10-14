花蓮縣政府社會處長陳加富(左1)、花蓮扶幼委員會主委胡毓恩等人祝賀溫馨一刻。（家扶提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮家扶才藝隊，孩子活潑舞蹈，為啟用典禮揭開序幕。（家扶提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮家扶在新城、秀林陪伴3百多戶家庭，20年來僅能與村辦公室借用空間，隨著服務人數以及工作人員增加，辦公與活動空間、場地隱私性都面臨極大挑戰。在各界努力下，覓得新城鄉北埔村購置新館；中心主任施政延表示，希望能有「洄家」的感覺，並成為青少年服務發想的基地，結合社區的力量，陪著孩子與家庭，一步一步地長出力量，翻轉自己的人生。

花蓮家扶中心自2003年開始，承接縣府社區兒少服務方案，便與北埔村辦公處租借場地，並派1名社工駐點。5年後與縣府方案結束，花蓮家扶中心深感新城鄉、秀林鄉的服務需求，仍然守候陪伴當地孩子。

但多年來，長期與村辦公處及社區民眾共用空間，僅能作為單純的辦公空間，舉辦活動及學生輔導等缺乏空間，時常要到處借場地辦理活動。經過多年努力終於有了新的落腳處，今天舉行「花蓮家扶新城服務處啟用典禮」。

花蓮扶幼委員會主委胡毓恩、輔導主委蕭雄彰等人帶領扶幼委員會團隊、家扶基金會執行長周大堯，以及縣議員魏嘉賢、程美蓮、鄭寶秀、邱光明，縣府社會處長陳加富等人都到場祝賀這溫馨的一刻。

胡毓恩表示，回顧20年前，因為和北埔村辦公處共用空間，發現迫切需要自己的家，在輔導主委蕭雄彰的任內大力推動、宋慈愛委員和各界的支持協助下，終於有了新的家，真的很多的感動。

中心主任施政延表示，花蓮家扶新城服務處，目前在新城、秀林陪伴約605位孩子、321戶家庭，盼攜手陪伴著孩子與家庭熬過每個難關，翻轉人生。

他說，目前中心從北到南設有新城服務處、花蓮家扶中心、吉安服務處、鳳林服務處以及玉里服務處5個服務據點。未來將持續帶著各界的祝福與支持，讓需要的孩子與家庭都能夠得到支持與陪伴。