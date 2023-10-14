章姓男子13日晚間酒後到彰化縣鹿港鎮的麵店鬧事，拿起椅子砸向麵店老闆。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

網友在社群平台上傳1段影片，1名身材壯碩的男子在彰化縣鹿港鎮的1間麵店翻桌、砸椅及毀損物品，嚇跑店內其他客人。警方查出鬧事的章姓男子積欠被害麵店老闆姊姊債務，酒後到麵店大吵大鬧，被害店家已提出毀損罪告訴，全案偵辦中。

「提醒鹿港的店家，看到此人要小心。」該段影片中，1名男子在麵店將桌上調味醬等物品掃落一地，番茄醬、醬油灑落麵店地板，鄰桌兩名客人見狀顧不得麵才剛送到，馬上起身離開。

該名壯男接著一陣叫囂，然後起身掀翻桌子時，疑因地上都是灑落的調味醬，因此失足重重摔在地上。

該男奮力起身後，徒手掃掉鄰桌客人還沒吃的兩碗麵，該男看到麵店老闆時，再抓起1張椅子老闆方向用力甩去。

鹿港警分局和興派出所所長黃茂欣表示，13日晚間6點30分許，獲報有人在轄內1家麵店鬧事，經查是1名積欠麵店郭姓老闆姊姊債務的章姓男子（52歲）酒後到麵店理論，並因口角爭執，在拉扯間章男情緒失控，將麵店內的桌椅等物徒手加以毀損，過程中章男也數次跌倒在地。

案發後，麵店郭姓老闆清點完店內財物損失，到派出所製作筆錄及提出告訴，全案由和興所依規定受理偵辦中。據了解，章男積欠郭姓老闆的姊姊約100萬元的債務。

郭姓老闆的妻子表示，章男曾到過店內幾次，他們與章男沒有債務的問題，是章男欠其大姑債務，章男昨晚到店內鬧事，把桌子上的東西都打落在地，還掀翻桌子，番茄醬等調味醬灑了四處，地板上到處是噴濺痕跡，還把客人嚇跑。

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