ICDI（國際氣候發展智庫）原訂21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，邀請藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲同台辯論，賴辦突表示不出席，主辦單位更臨時取消活動。國民黨總統參選人侯友宜下午痛批，主辦單位突然取消，是不是賴清德施壓？賴清德一貫作風就是閃問題，「氣候變遷麽嚴肅，參加吧就勇敢參加吧，我都準備好等你。」

ICDI與多個關心氣候能源的公民團體所組成的「能源轉型推動聯盟」將於10月21日一同舉辦電視直播氣候辯論會，且在日前表示民進黨、民眾黨、國民黨總統參選人賴清德、柯文哲、侯友宜皆已答應出席；不過，13日網路上傳出賴清德決定不出席、並批評他迴避辯論，賴清德競選辦公室則說明從未承諾出席。

侯辦也揭露，國際氣候發展智庫臨時通知，取消原訂10月 21日舉行的氣候變遷論壇。侯友宜痛批，氣候變遷是一個全世界最關心的議題，結果主辦單位突然取消活動，是不是賴清德給人家壓力，過去混蛋的問題以及混豬的問題，賴清德都不講，都在逃避，這是賴一貫的作風「閃問題」，「氣候變遷麽嚴肅，就勇敢參加吧，我都準備好等你。」

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲也發表三點聲明，一、對於賴清德陣營臨時反悔，拒絕與會，甚至謊稱從頭到尾都沒答應參加，必須給予最嚴厲的譴責，賴清德落跑耍賴又說謊無賴的行為，是民主之恥。

二、對於主辦方長期關心氣候變遷議題，努力促成此次論壇，最後卻因賴清德言而無信而取消，深感不捨與遺憾。而主辦方對於賴清德是否應允與會的說法有所改變，恐因受到賴陣營強大壓力所致，我們也必須給予最大的聲援。

三、賴清德身為執政黨黨主席、既是副總統、又是民進黨的總統候選人，三位一體，不屑參加該論壇，證明根本漠視氣候變遷與淨零碳排，背棄人民以及公民團體，更忽視世代正義的追求，完全與進步價值背道而馳，賴清德的怯懦與輕蔑，令人不齒。