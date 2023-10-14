韓劇《模範計程車2》男主角李帝勳帶領原班人馬再度回歸。首集中，李帝勳潛伏至監獄化身囚犯，待在牢房裡狂健身，大方露出結實胸肌，養眼鏡頭讓劇迷大飽眼福，在拍攝這場戲時，李帝勳為了展現完美身型，仰臥起坐、伏地挺身、引體向上輪流操練，同劇演員看正式播出畫面時，接二連三發出讚嘆聲，紛紛好奇他如何維持身材、是不是都只吃雞肉？李帝勳笑回：「是牛肉！」
李帝勳在劇中有場被倒吊遭水刑拷問的戲碼，是他從影以來第一次的嘗試，回想當時拍攝過程，他說：「因為那時候有加強健身，所以有強大的腹肌可以支撐，如果是現在，可能會大喊『金道奇（劇中角色名）救我！』」從演出第一季即有大量武打動作戲，為此李帝勳也理出一些心得，他說，其實挨打的人比出拳的人更有可能致勝，因為一直打人其實很耗體力，最終可能被挨打的以致命一拳而擊倒，幕後花絮中，也可以看到他每當導演一喊卡，就會立刻將每位倒地的臨演一一扶起，貼心暖男的行為全被記錄下來。
同劇前輩演員金義聖，則忍不住爆料李帝勳調皮德性讓人不敢恭維，笑說「一開始覺得很有趣還不錯，但看久了就有點…」，李帝勳則委屈澄清，實在是因為他在劇中獨角戲居多，像是武打戲、臥底戲都是他單打獨鬥，所以能有和他們一起拍戲的場次，心情就異常興奮。《模範計程車2》明（15日）起，每週日晚間10點於八大戲劇台播出。
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