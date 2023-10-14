ICDI（國際氣候發展智庫）8月底宣布10月21日要舉辦首場總統候選人氣候辯論會，邀請藍綠白總統候選人侯友宜、賴清德、柯文哲同台辯論，卻傳出三方代表12日抽籤辯論順序時，賴清德陣營臨時通知不出席，令侯、柯陣營大為傻眼。針對主辦單位ICDI表示，賴團隊自始至終，都未曾答應出席該論壇。民眾黨發言人李頂立質疑，如果如賴辦所言，8月底已澄清沒有要參加，為何賴辦人員9月22日還出席協調會、參與討論溝通，加入line群組確認會議紀錄與後續協調，賴辦人員直到今日（14日）都未退群。

民眾黨發言人李頂立說，但從8月底主辦單位邀請，9月共同召開協調會，到約定10月正式抽籤，主辦方傳達出來的訊息一直都是「三方有共識推進本次的氣候辯論」活動。

李頂立表示，如果如賴辦所言，8月底已澄清沒有要參加，為何賴辦人員9月22日還出席協調會、參與討論溝通，確定接下來抽籤、場勘和提問環節，加入line群組確認會議紀錄與後續協調，賴辦人員直到今日（14日）都未退群。

李頂立質疑，主辦單位表示10月3日就收到正式書面通知賴辦不出席，我們也必須向主辦單位提問：為何主辦單位直到10月12日約定抽籤當天，在所有協辦、邀請代表前才當眾宣布，賴辦確認不參加？似乎與所有人一樣錯愕？如果主辦單位早已收到賴辦通知，為何協辦的綠色和平於本周發出的文宣內容，仍清楚預告、載明三位候選人都會參加的訊息？

李頂立指出，事實上，在當天宣布賴辦不出席後，主辦單位仍非常希望柯辦和侯辦都能繼續參與，並持續追蹤雙方意願。如今，在「賴辦落跑」訊息揭露後，主辦單位回應聲明不只與賴辦高度一致，甚至不排除直接取消活動，讓2個月來的努力化為烏有，更讓對氣候議題的關注演變為政治事件，模糊了焦點。「相信這讓此次參與並關心氣候問題的單位，同感錯愕與遺憾。」