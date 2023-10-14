安恩真（右）在《戀人》中將面臨着無法想像的殘酷考驗。（Hami Video提供）

韓劇《戀人》由南宮珉、安恩真主演，第二季在劇迷引頸期盼下於昨（13日）首播，劇情接續上一季，李張灦（南宮珉飾）與柳吉彩（安恩真飾）未能攜手私奔，李張灦失去摯愛吉彩後，萬念俱灰之下漂流回清朝，沒想到，命運又把他們牽在一起，最後一幕吉彩竟被抓到清朝，2人再度重逢，首集全國平均收視率就寫下7.7％，比第一季首播高出1.5倍，並穩坐同時段收視率冠軍寶座。

南宮珉飾演的李張灦返回清朝後，吉彩嫁給武官，繼續過著追捕逃跑的朝鮮奴隸日常，然而在夜深人靜時，還是會想起遠在異鄉的吉彩，用酒消愁忘記心中的思念，他在人前故作鎮定地笑著，眼眶裡卻含著淚，當回想起與吉彩離別的最後一晚，他深情告白：「我的身心，全都是娘子妳的。」緩緩親向女方的額頭、臉頰、嘴唇，吉彩當時害羞的臉龐歷歷在目，反而讓他更痛苦，專屬《戀人》牌虐心劇情，再度逼哭大批觀眾。

李張灦用政務麻痺自己，俠義心腸的他，雖身處異鄉，還是出手救了許多朝鮮人，他表面上是把奴隸賣出去賄賂清官，實則是用自己的錢財買下奴隸，打造屬於朝鮮人的世外桃源，卻在一次入宮之際，他發現在宮裡的奴婢遭到不人道對待，下定決心救出朝鮮人。

與此同時，朝鮮內憂外患，朝鮮王不信任臣子、質子，甚至答應將逃跑的奴隸遣返回清朝，吉彩遭誤抓一同被送至清朝，原以為嫁給朝鮮武官能過上幸福生活，熟料，等著她的卻是更艱難考驗；另一方面，李張灦看到眼前脆弱幾乎要昏倒的吉彩，眼神再度恢復生氣，卻也憤怒不已，兩人再度於清朝重逢。

事實上，早在《戀人》第2季開播前，女主角安恩真就曾預告劇情即將開虐，「第二季是講述丙子戰爭後的故事，等待著吉彩的是另一個苦難和逆境，她四處碰壁、被撕裂，就像是跑著跑著就摔倒了。」《戀人》製作組也表示：「第2季將比第一部有著更猛烈的情節，特別是吉彩將面臨着無法想象的殘酷考驗和變化，請大家關注吉彩會做出怎樣的選擇。」

南宮珉他日前在IG公開一張片場照片，原來是好友李帝勳抱病中，仍送上咖啡應援車到劇組，讓他感激的與應援牌合照，並期望對方早日康復。李帝勳先前因大腸炎，緊急住院手術，在休養期間仍不忘替好友應援，足見2人好感情，南宮珉也在IG寫道，「你身體應該很痛，還這樣幫我加油，帝勳啊快點好起來，非常感謝你。」《戀人》在Hami Video獨播，第1季已在Hami Video全數上架，第2季每週六、日與韓國同步更新。