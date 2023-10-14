前台大校長管中閔退休以後享受生活，今天他也分享自己穿著台大的T恤，到最愛的燒餅店用餐，引起網友熱烈討論，不少人留言跪求店址，事後有網友神出該店，並表示周遭有許多有名的小吃。

前台大校長管中閔今天在臉書上分享，來最喜歡也吃了許多年的燒餅店，店面雖然很小，但黃橋燒餅與蟹殼黃都好吃，吃完他也協助製作並與老闆們合影，只能說人生就該如此自在，引起網友們討論，不少人留言詢問在哪裡？

眼尖網友直接搜出店鋪的位置，表示這間燒餅店是「張吳記麵餅舖」，就在台北市中正區杭州南路二段，周遭有許多有名的小吃，包括老張牛肉麵、杭州小籠湯包等。

張吳記麵餅舖的評價高達4.2顆星，不少吃過的網友都留下好評，「鋼爐燒餅強調的是酥與脆，一般烤爐是做不出這種口感的，這次買了燒餅及蟹殼黃，味道很好、夠酥夠脆，值得下次再訪時」、「騎ubike意外發現這家好吃的店家，這燒餅實在太好吃了」、「買了立刻吃確實很酥，一層一層的」。