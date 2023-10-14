民眾黨總統參選人柯文哲今天下午到台中舉行簽書會，現場擠滿排隊簽書的民眾。（張亦惠攝）

2024總統大選藍白合幕僚會商今天登場，民眾黨由總幹事黃珊珊參加，主席、總統參選人柯文哲到台中舉行新書簽書會，被問到藍白合有沒有機會及國民黨祕書長黃健庭日前提到「會造成對立、會造成彼此分裂的作為我們應該都要拋棄」，柯文哲強調，要以理性、務實、科學達到政黨輪替，「會造成失敗的更應該被拋棄」。

藍白合會前會今天登場，由金溥聰、黃珊珊商討藍白合共識，柯文哲今天到台中舉行新書首場簽書會，被問到對藍白會前會有沒有信心？藍白勝利方程式是什麼？柯文哲強調，若以聯合政府、團結台灣做為這次的選戰主軸，要思考如何以聯合政府的方式達到政黨輪替，怎麼做勝率最高？他個人還是相信數字，堅持理性、務實、科學的態度。

柯文哲日前接受媒體專訪拋出藍白合要相信數字和科學，並強調在野唯一勝選可能就是「柯當正的、藍推副手」且他會大贏，今天被問到若國民黨不答應民調和辯論，民眾黨如何因應？柯文哲表示，那就請國民黨提出另一種科學方法，證明他們的替代方案有最高的勝率。