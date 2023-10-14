竹北有兩名老翁及1名女子，分別在網路上認識編造身世的陌生網友，對方均以離奇的理由，包括幫忙海外購物、以購婚房之名、塑造悲慘人設，要求匯款1到120萬不等金額，竹北分局警方接獲銀行來訊後，前往攔阻愛情詐騙，並呼籲網路交友應謹慎、保持警覺，勿輕信陌生人的承諾，並隨時撥打165反詐騙求證。

竹北有銀行近日替1名老翁匯款時，發現匯往的指定帳戶現金流動異常，於是向警方通報，經警方了解，為1名老翁於臉書上結識了自稱為Patricia Lynch的網友，熱心協助要替老翁海外購物，需請其匯款新台幣1萬元手續費至她所提供的帳戶，幸虧行員發現該帳戶現金流動異常，於是報警攔截。

另有1名婦人到某銀行打算解除定存，並匯款新台幣120萬元至指定帳戶，經員警到場詢問，婦人表示透過「朋友的朋友認識」的方式，以結婚為前提結識1名香港籍男子，雙方從未碰面，經過一段時間的交往，對方突然提出需要在大陸購房，並要求婦人匯款新台幣120萬元，隨即表示10月份將來台與她碰面。經到場警方分析後，婦人才打消匯款念頭。

最後是1名老翁於網上結識大陸女子，雖然視訊與通訊軟體的頭貼看似為不同人，老翁仍全然相信女子塑造的悲慘人設，經過一段時間的交往，女子向老翁表示所有證件都被押在公司，上下班只能蒙眼搭專車，只有生日當天才可放假，最近因為要升職，請老翁幫忙支付32萬元至指定的帳戶。

所幸在行員與警方努力勸說，並告知許多典型詐騙案例之下，當事人終於醒悟，意識到自己陷入了愛情詐騙的圈套，於是堅決表示不會再匯款。竹北分局警方也呼籲，無論是在愛情還是金錢交易，都應謹慎行事，保持警覺，勿輕信陌生人的承諾，並隨時撥打165反詐騙求證。