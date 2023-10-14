「癌症中心小幫手」同時可進一步查詢掛號資料、看診進度，並提供相關篩檢衛教影片。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

癌症連續40年為台灣民眾的10大死因之首，及早發現、早期治療，癌症的預防從篩檢開始，花蓮慈濟醫院癌症醫學中心利用民眾天天使用的通訊軟體LINE，建立官方帳號（Line Bot）「癌症中心小幫手」，包含篩檢報告結果、看診提醒通知等多項貼心實用功能，用過民眾說「真方便」！

慈濟醫院副院長許文林表示，降低癌症死亡率，最好方式就是及早發現及早治療，以大腸癌為例，若經早期篩檢發現，將近有95％以上是屬於癌前病變及初期的癌症，5年存活率可達70％以上。較遺憾是不少民眾未重視癌症篩檢結果，身體發出警訊，病情恐已惡化。

癌症研究中心主任許仁駿表示，為加強提醒，團隊以民眾最常使用的App「LINE」，透過LINE做為媒介，建置LINE官方帳號「癌症中心小幫手」來照顧民眾。「癌症中心小幫手」的功能不僅有癌症篩檢報告通知，若是結果為異常，系統還會同步提供可掛號相關醫療科別，供民眾方便掛號。

許仁駿說，小幫手還有許多貼心、實用的功能，包含癌症篩檢資格查詢、兩年內篩檢結果查詢、糞便檢體繳交提醒、看診提醒等，同時可進一步查詢掛號資料、看診進度，並提供相關篩檢衛教影片。目前使用者80％為在地花蓮人，封鎖率只有1％，數據顯示這樣的方式對民眾來說是很實用。

做癌篩而加入癌症中心小幫手官方帳號的林小姐分享，透過LINE真的很方便，除了有詳細的篩檢結果，因附上相關醫療科別，讓她點點手指就可以馬上掛號；她因為上班很忙碌，常常忘記看診時間，小幫手很貼心，不僅傳訊息提醒她，讓她不再錯過回診時間，還可以隨時查詢看診進度。

慈濟醫院表示，民眾若想要加入癌症中心小幫手官方帳號，除了在花蓮慈院負責的癌篩場次可請團隊協助之外，也可到花蓮慈院大愛樓一樓服務臺旁的癌症篩檢快速窗口，由專人設定加入，以保護個人就醫資料與隱私。