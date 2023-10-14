民眾黨主席、總統參選人柯文哲的胞妹柯美蘭12日宣布，以無黨籍身分參選新竹市立委，更直言「沒有人會為了哥哥出來參選」。柯文哲今天表示，他們家裡每個女性都非常有個性。

柯美蘭將以無黨籍身分參選，為新竹市立委投下震撼彈，民眾黨新竹市黨部已經表示，黨公職人員不會再公開輔選。柯文哲今天到台中舉行《柯文哲的台灣筆記》、《漫畫柯文哲》新書簽書會，現場民眾排隊等待，場面熱絡。

被問到對妹妹以無黨籍身分參選有什麼看法？柯文哲表示，我們家裡每個女性都非常有個性，我也問過媽媽，媽媽回答她都60歲了怎麼管她？