中華航空品牌形象廣告「＃這一刻讓旅行更深刻」全新上線，累積觀看已超過 300 萬人次，引發廣大共鳴，今（14）日更直接把「飛機艙門」搬到台北信義區百貨廣場，邀請旅客登機「開啟你的深刻之旅」，吸睛艙門造型的互動裝置，吸引眾多民眾到場沉浸式體驗，化身廣告主角，共創獨特的旅行時光，現場更大方送出華航長程線、區域線不限航點機票共 8 張等豐富大禮。

華航也於 Facebook 粉絲專頁募集深刻旅行故事，近 5 百則粉絲留言分享親身經歷，今天更不乏呼朋引伴到現場同樂。華航完美復刻飛機艙門互動裝置，民眾可透過 AI 人臉辨識，當艙門開啟隨即換臉投射成廣告中的主角，跳傘美顏、曬痕背心等多款精心設計的情境特效隨機出現，如同時下年輕人喜愛的變臉濾鏡般，現場歡笑聲不斷，踴躍分享「笑」果照於個人社群平台。為回饋當天熱情參與活動的群眾，華航大手筆送出 4 張長程航線不限航點來回機票、4 張區域線不限航點來回機票及眾多精美好禮，民眾流連忘返直呼想搭乘華航環遊世界。

為鼓勵民眾實踐心中期待已久的旅行，同時回饋廣大華夏會員，華航於活動現場公開 10 月 16 日「華航會員日」限時優惠方案，精選東南亞、中國大陸、香港及歐洲多個熱門航點，這一刻購票更值得。當日於華航網站購買單程或來回機票享 84 折起優惠，經濟艙包含台北－曼谷來回 TWD 6468 元起（未稅）、高雄－馬尼拉來回 TWD 5460 元起（未稅）、松山－福州來回 TWD 6300 元起（未稅） 及台北－羅馬來回TWD 25200元起（未稅），萬元有找就能飛往東南亞悠閒漫旅或高 CP 值歐洲之旅；會員購買歐洲機票，還可再抽「歐來歐去」免費搭巴士循環式遊歐3 日團，體驗不一樣的歐洲巡禮。

此外，華航也提供會員更多獨享優惠，會員日兌換指定航線單程或來回酬賓機票，搭乘後即可額外獲贈最高1萬哩，航線包括台灣往返越南的胡志明市、峴港、河內，以及首爾金浦與福州；會員日登入eMALL電子商城，指定商品消費享有9折優惠，熱賣商品包含華航Q版飛機造型撲滿折扣價TWD 675元、華航飛機造型後背包折扣價TWD 1782元、華航747-400F可開艙門貨機模型1：200折扣價TWD 3240元等，歡迎把握機會選購。