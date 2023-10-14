因應台積電擴廠需求，竹科管理局啟動龍科擴建3期計畫，龍潭居民隨即組成反龍科擴大土地徵收自救會多次抗爭。自救會表示，經台積電、竹科管理局、自救會代表三方會談，台積電代表認同龍潭鄉親愛護家園情懷，決定放棄原在該擴建案內的設廠計畫，但後續似乎還有其他廠商會進駐，因此10月19日仍會到竹科管理局陳情，持續表達撤案訴求，並盼說清楚台積電退出後的規畫。

反龍科3期自救會代表張貴有指出，昨天下午，竹科管理局、台積電與自救會代表三方會談討論徵收相關規畫，會談中，台積電代表考量，這次徵收案引發社會正義議題，台積電感到不安，也認同龍潭居民愛護土地和家園的強烈情懷，故決定放棄原本在這擴建案內的設廠計畫。

張貴有說，對於自救會提出的撤案訴求，竹科管理局未同意，稱擴建案非單一廠商的事，仍有其他廠商進駐可能，繼續推展此計畫。不過他提到，當初擴建案稱要讓高科技半導體2奈米以下製程進駐，如今台積電退出後，擴建的必要性和公益性值得衡量。

張貴有表示，目前竹科管理局對於自救會撤案訴求未有正式回應，10月19日會再次前往竹科管理局陳情，除表達訴求外，也希望對方說清楚台積電退出後的相關規畫。

針對自救會傳出台積電將放棄在龍科3期設廠，對此，新竹科學園區管理局14日表示，目前沒有回應。