以色列軍隊在連日空襲加薩走廊後，昨（13）日首度展開地面進攻，並在第一波行動中發現上周末遭俘擄的人質遺體，但尚未公布具體人數；哈瑪斯方面則釋出一段戰士「顧小孩」的影片，步槍就放在一旁，看了讓人不寒而慄。
據BBC、《耶路撒冷郵報》等報導，以色列國防軍13日晚間出動步兵，在裝甲部隊掩護下，攻下加薩邊境一個哈瑪斯據點，並在其中發現部分人質的遺體，以及一些失蹤者的個人物品。軍方也證實，至少有120名人質被哈瑪斯劫持。
與此同時，極端組織哈瑪斯上傳了一則新影片，顯然是上週末武裝分子入侵以色列社區時所拍攝。在這段片長不到1分鐘的畫面中，幾名身穿軍裝的男子抱著年幼的孩童，不時拍拍嬰兒的背，輕輕搖晃哭泣中的孩子，展現出一副「顧小孩」的模樣。
哈瑪斯還要一名看似不到5歲的小男孩在喝水前說出Bismillah（阿拉伯語「奉真主之名」），小朋友看起來既驚恐又懵懂。這段影片引發不少網友憤怒，怒斥哈瑪斯是「變態」、「禽獸」。報導指出，不確定當時這些孩子的父母是否遭到屠殺，但據信這些孩子應該被帶往加薩走廊。根據聯合國認定，綁架兒童屬於戰爭罪行為。
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