澎恰恰2020年開記者會宣布破產，積欠2.4億債務，好在金主林秉文協助還債，承諾願用名下PGTalk必礦股權抵債，一年後可原價贖回；未料，林秉文近日傳出失聯，對此，林秉文駁斥謠言。

澎恰恰去年與林秉文開記者會，宣布債務清零，林秉文承諾以現金支付債務的20％，其餘的轉讓名下PGTalk必礦股權給債權人，只要債權人缺錢，都願意以原價回購股票。

不過，最近傳出林秉文與外界斷聯，嚇壞不少人，根據《TVBS新聞網》報導，PGTalk公關說林秉文人在國外，而林秉文聽聞自己被傳失聯，火大回應：「那一個說的胡亂造謠。」至於遭控還債跳票一事，林秉文低調沒多說。

澎恰恰經紀人稍早被問到林秉文傳失聯一事，感到很訝異，不是很清楚細節，但沒聽說林秉文沒處理債務，很感謝他伸出援手。

澎恰恰為了還債，積極地抓緊每個可賺錢的機會，最近還成立泡菜事業加速還債，但部分人認為泡菜利潤不高，質疑他是否打算「割韭菜」，當時澎恰恰發文回應，考量疫情期間很多實體店都倒閉，決定從事輕資產創業（網路創業），把省下的錢做出更好的產品，否認割韭菜，喊話：「大家不用同情我。」