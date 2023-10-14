祖孫三代動物園健康TeamWalk！台灣人壽首度攜手跨國媒體動物星球頻道，今（14）日於臺北市立動物園舉辦75周年限定版「祖孫三代 與獸同行」健走，逾2000名跨世代民眾攜家帶眷熱情參與，共邁出6千公里綠色足跡。台灣人壽代總經理謝壯堃、中信兄弟棒球隊球星吳哲源、黃恩賜和民眾共同在獸印牆蓋上手印，象徵與大自然約定「手」護動物永續共生環境。

2023「祖孫三代 與獸同行」健走吸引各地家庭親友參與，高齡91歲的楊奶奶第二年從平溪來健走，展現勇腳嬤實力；74歲的林爺爺，與社區20多名朋友共襄盛舉，即使行動不便以輪椅代步，仍連續兩年挑戰「兩輪」健走。領走的台灣人壽代理總經理謝壯堃，3公里的健走行程即問即答數十題動物知識全數過關，完全沒被考倒，展現豐富的動物知識，他分享平時藉由遛狗完成另類的「與獸同行」健走，鼓勵大家重視自主健康管理、一起累積健康資產，讓每年祖孫三代健走都是跨世代家庭團聚日。

今年健走不僅累積健康資產，還能增長生態保育知識，特別選在人氣動物大貓熊館、穿山甲館及非洲象區設置動物知識檢定關卡，擔任非洲象區關主的公益大使中信兄弟球星吳哲源、黃恩賜及啦啦隊Passion Sisters，一現身就引起粉絲騷動，和大小朋友趣味問答讓現場笑聲不斷，PS女孩招牌炸裂舞，更讓動物園一秒變棒球場，展現「台式應援」熱情魅力。吳哲源很開心參加健走，不僅健康也響應環保，更開心能在最喜歡的動物區與民同樂，還特別介紹大象是聰明、會互助合作的動物，跟中信兄弟球隊很像，堪稱最佳代言人。

動物園雖然沒有龍，但熱帶雨林區的穿山甲館有中國信託集團吉祥物台灣阿龍、小火子坐鎮，不少龍粉不但響應阿龍在台灣人壽讚粉絲團「龍總作伙走」線上健走外，更有人特地前來只為一睹阿龍本尊風采，樂得近距離接觸及合影。

卡通頻道明星《熊熊遇見你》的大大、胖達與阿極則在大貓熊館擔任關主，Q萌模樣讓小朋友興奮的爭相擊掌及抱抱，宛如明星見面會，在動物園和家人親友健走、還能和偶像近距離互動，走完全程還有大禮包和抽獎，讓民眾直呼累積知識健康又有好康。今年最大獎SYM機車由新北市的黃小姐幸運騎走，圓了正想換機車的夢；每年帶著女兒來動物園慶生的林小姐，抽中福容大飯店雙人住宿券，開心的說要帶女兒玩遍全台灣。

台灣人壽長期推廣高齡活躍及健康促進，每年舉辦祖孫三代健走家庭日，邀請保戶、攜手中華基督教救助協會及全台最「老」偏鄉新北市平溪區的長輩及家人共度健走家庭日，難得與兒孫體驗動物園健走，爺爺奶奶像是來郊遊般格外興奮，陪走的志工都感受到他們的喜悅，台灣人壽期盼透過「家」的力量持續帶動跨世代自主健康管理，鼓勵全民養成健走習慣，為自己累積健康資產，一起老得健康、健康到老。