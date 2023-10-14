高雄1名43歲潘姓男子，日前因騎乘機車頭戴工程帽且為繫上帽扣遭警方攔查，警方發現他身上散發酒味，酒測值達每公升0.28公克。（圖／警方提供）

高雄1名43歲潘姓男子，日前因騎乘機車頭戴工程帽且為繫上帽扣遭警方攔查，警方發現他身上散發酒味，當警方詢問其工作前是否要實施酒測時，潘男竟樂觀的笑稱「有阿，測完再喝！上有政策，下有對策啊」，最後經實施酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.28毫克，顯已涉犯公共危險罪嫌，遭警逮捕移送法辦！

據了解，43歲潘姓男子當天上午在工地喝了數瓶啤酒及保力達等酒精飲品，因還要趕往另一處工地，貪圖一時方便戴著工程帽就直接駕車上路，沒想到路上因此遭到警方攔查。而當員警詢問潘男工地是否有酒測管制規定時，他竟大方回應：「上有政策，下有對策」並表示測完再喝就好了，讓現場員警感到相當訝異。隨後經實施酒測果真超過法定標準值，涉犯公共危險罪嫌而遭到逮捕並當場扣繳機車牌照及移置保管車輛，實在是得不償失，最後員警也再三告誡潘男，千萬別心存僥倖！

鼓山警分局長陳奕良呼籲，為保障民眾交通安全，警方將持續加強取締酒駕等重點違規，請民眾切勿心存僥倖酒駕上路，避免發生危險意外。

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