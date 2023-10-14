有網友在臉書社團發現資源回收場以每公斤20元轉賣籃車，細看竟是中華郵政專門用來裝包裹、信件用，更有員工發現部分籃車是今年才到的新品，引起討論。中華郵政公司表示，經查是委外廠商的員工盜賣，失竊數至少242台，日前已報警並追究廠商責任。

有網友在臉書社團「郵局郵政全民開講」轉貼其他社團訊息，指有資源回收商以每公斤20元價格轉售郵局籃車，貼文讓不少員工感到錯愕，紛紛批評「太扯」，許多人更感慨平常在用的籃車鏽跡斑斑，竟是新的被拿去盜賣。

中華郵政表示，該批籃車原置於雲林虎尾郵局，經調查台中郵件處理中心委外運輸駕駛人，利用凌晨時間於虎尾郵局未上班之際，擅自開門進入盜取放置該局月台旁的空籃車後盜賣。

中華郵政指出，已至資源回收站找回242台，其中有10台已被解體，經警方循線緝得該車輛駕駛並坦承犯行。

中華郵政說明，已責成該局應將電動拉門開關盒上鎖並調整設置位置，並確實落實門禁管理，並要求該局全面盤點庫存籃車，同時配合警方後續調查及領回籃車。