新竹高鐵站每逢連假或假日前夕，常出現停車位一位難求情況，導致附近屢屢出現違停亂象，立委王婉諭近日邀請交通部等相關單位共商解決之道，王婉諭認為短期的改善方式除了評估周遭施工前空地及高鐵橋下，是否得規畫新設停車位之外，也要提升公眾運輸的量能。新竹縣交旅處則表示將盤點高鐵站周邊停車位空間周轉率，依評估結果決定是否新設停車場。

根據高鐵公司提供給王婉諭的統計資料，從2018年起，新竹高鐵假日平均進站的人次達1萬7000，比平日高出了2000人次左右。2020年至2022年雖然因為疫情影響，搭乘高鐵的人次銳減至1萬2000左右。今年上半年，假日平均進站人次已經上看1萬9000，接近2萬人次。

王婉諭指出，數據凸顯過往停車的規畫跟不上使用人次的增長，也間接造成每逢假日，高鐵站附近車輛回堵和違停的亂象，尤其是機車車位，幾乎每到假期，就會看到社群平台上，許多人抱怨停車場被停滿的消息。

新竹高鐵站是新竹的重要門面，王婉諭表示，加上新竹產業的特性，讓在地以高鐵通勤的人數，比其他縣市都還要多出許多，相關單位應該更加重視。

王婉諭認為短期的改善方式需要交通部、高鐵公司、新竹縣政府共同合作，除了評估周遭施工前空地及高鐵橋下，是否得規畫新設停車位之外，也要提升公眾運輸的量能、班次和服務品質，以及鼓勵民眾多加利用大眾運輸、減少使用私人運具。

相關部會也在會議上允諾，將會針對目前大眾運輸的乘載情況盤點，並且梳理周遭空地的使用規畫，評估新設停車場的可能性。