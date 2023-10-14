以色列上週遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊。英國廣播公司（BBC）表示，旗下記者前往採訪，在特拉維夫（Tel Aviv）被警方攔查攻擊，警方還拿槍指著他們。

圖通吉（Muhannad Tutunji）、阿布迪亞布（Haitham Abudiab）和BBC阿拉伯語團隊開車前往一家旅館時，車輛遭到攔查，他們被人從車上拖出來搜查，並被推到牆上。

圖通吉和阿布迪亞布說，他們表明自己是BBC記者，也向警方出示了記者證。

圖通吉表示，他試圖拍攝事件過程時，手機被扔在地上，還被打到脖子。

BBC發言人說：「我們派遣在特拉維夫的其中一支BBC新聞阿拉伯語團隊，昨晚搭乘明顯標記為媒體的車輛，被以色列警察攔下並攻擊。新聞記者必須要能自由報導以色列和加薩（Gaza）地區之間的衝突。」

BBC已聯繫以色列警方要求說明。

哈瑪斯本月7日對以色列發動前所未有的襲擊，造成以色列至少1300人死亡。自以色列展開報復性空襲以來，加薩已逾1400人喪生，預料以色列還將發動地面攻勢。

以色列已通知加薩走廊北部約110萬人口在24小時內遷到南部。聯合國敦促以色列撤回上述命令，並警告這將帶來「毀滅性的人道後果」。

控制加薩走廊的哈瑪斯則要平民別理會疏散命令，還說那是以色列的「虛假宣傳」。