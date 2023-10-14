美聯冠軍賽上演太空人對陣遊騎兵的「德州內戰」，也是74歲的貝克（Dusty Baker）、68歲波奇（Bruce Bochy）兩位例行賽合計4276勝的名帥之間的過招，大聯盟記者蘭斯（Sarah Langs）在官網介紹屬於兩人的神紀錄。

兩人以總教練身分在例行賽對戰204場，交手紀錄中是史上第3多，貝克自己和拉魯沙（Tony La Russa）的215場暫居第一，其次是波奇和布萊克（Bud Black）的210場。這並非兩人首次在季後賽對決，上次發生在2012年國聯分區系列賽，當時波奇率領巨人完成讓2追3的戲碼，淘汰貝克領軍的紅人，該年巨人最後順利拿下世界大賽冠軍。

大聯盟史上只有12位總教練完成執教2000勝紀錄，2183勝的貝克排在第7，波奇2093勝位居第10，兩人恰巧都擁有26年大聯盟執教經驗，是自2009年拉魯沙（紅雀，當時2552勝）和托瑞（Joe Torre，道奇，當時2246勝）國聯分區系列賽後，再有2000勝級總教練在季後賽遭遇。

貝克生涯歷經3884場大聯盟例行賽後，直到去年才拿下作為總教練的首次世界大賽冠軍，此前紀錄正是由2010年獲得首冠的波奇所保持的2574場。貝克上賽季寫下最年長奪世界大賽冠軍的總教練，如果太空人成功衛冕，貝克將刷新自己的紀錄。而波奇成為史上第7位帶領過3支不同球隊闖進美聯冠軍賽的總教練，但在1969年實施分區制度後，還沒有1人能成功帶著3支不同的球隊晉級世界大賽，波奇將挑戰史上首次壯舉。