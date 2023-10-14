台灣房市在打房政策下已回歸自用市場，商用不動產投資異軍突起！根據CBRE世邦魏理仕發布的2023年上半年台灣投資市場報告，部分壽險集團不僅將重心轉往購買自用辦公室，亦重新探尋海外不動產投資機會，將投資目光聚焦在能創造被動收益的海外不動產上，高資產族群考量資產配置及尋求新興投資標的，同樣追求被動收入，前進海外當「國際房東」已成大勢所趨！

相較於東南亞開發中國家，以高獲利吸引無懼高風險的投資人，偏愛政經安全、穩定獲利的置產客，則一致看好貨幣相對穩定、強勢國家進行資產配置；其中，尤其以美國、加拿大最被看中，因其貨幣走強且匯率穩定、供需回歸經濟面、市場龐大且向國際開展、房地資訊公開透明、鼓勵自由投資等種種優勢，成為高資產族群最新資產配置的決勝關鍵。

「保值、穩健、安全」是高資產族群海外置產最在意的要件，加拿大迎合上述優勢，而溫哥華作為亞洲進入加拿大的首要門戶，移民帶來的人口紅利、剛性需求強勁，最被視為置產熱區。

移民加拿大多年、閣睿創辦人徐睿隆分析，北美政經局勢穩定、貨幣及匯率強勢，吸引投資者布局，然而更關鍵的還有，商用不動產在加拿大「免身分就可購置」，尤其可供專業型業種進駐且剛需強勁的商用不動產，在這波投資熱潮中異軍突起，強烈吸引著「國際房東」關注，不只台灣買家，洞悉趨勢的越南、香港、大陸等地的亞洲富豪也紛紛搶進。

徐睿隆指出，商業不動產長期被忽視，細究其投資效益遠遠高於住宅，租賃管理方面，也比住宅來得要省心，免除地稅、空置稅、投機稅、管理費、保險等費用，若以同樣金額房地產標的來看，預估商業不動產租金回報率更高於住宅產品。

以加拿大溫哥華為例，因應人口激增、舊城區發展飽和，市政府將溫哥華西區富人圈的Cambie Corridor這條黃金走廊定位為新都心，啟動大規模都市更新計畫，拆除老舊建築，賦予全新城市風貌，私人醫療大樓也陸續遭拆，迫使其中的執業診所暫時另覓棲身處。

由於溫哥華主要公立醫療院所都集中於此區，在聚客效應下，私人醫療大樓也視這裡為夢想區段，被迫暫離的診所自然以搬回來為首要目標，使得原本就很搶手的醫療大樓空間更加供不應求。

當地指標推案「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場，正是專業型、特殊用途商用不動產，有專屬醫療樓層、教育樓層，其前瞻思維與貼心規劃，吸引加拿大第一醫療集團R-MEDY更斥資2200萬加幣，一口氣購入逾半個樓層，規劃設立旗艦級診所；此外，溫哥華大都會交響樂團VMO的教育中心與政府托育中心也確定進駐，讓「閣睿Marco Polo」醫療．教育商業廣場在醫療界、教育界引起熱議，聚客效應帶動同業跟進。據悉，已有客戶洽談醫療樓層「包層購買」，海外商用不動產再掀熱潮。