寶弟首度挑大樑飾演男主角。（粘耿豪攝）

寶弟（右）和胡子萱是拳擊對上跆拳道。（粘耿豪攝）

白冰冰的子弟兵Give me five少女隊接受演員訓練。（粘耿豪攝）

白冰冰籌備的新戲《天知道》講述玄天上帝故事，演員陣容包含呂雪鳳、郎祖筠、葛兆恩（寶弟）、以及日前拿下世大運銀牌的跆拳道甜心胡子萱等人。今（14）日舉行演員訓練，寶弟首挑大樑擔任男主角，和白冰冰演祖孫。他在5月底被拍到與一名甜美女性用餐、女方還甜蜜靠在他肩上，他今強調2人只是一般朋友，現在單身。

白冰冰也對寶弟下禁愛令，希望他能專心在演戲上，「這對他是很重要的戲，我不希望他分心，你們也知道我有點那種媽媽的感覺」。白冰冰透露男主角角色，原先談了12位演員都沒有真的很適合的人選，無意間看到寶弟的網路影片，立刻約他聊聊，很快就決定是他，「寶弟他以前出道嬰兒肥，被全民霸凌，2年後爸爸又不在了，一連串打擊，現在卻能自己出落得這麼好，我的慈母心都被他勾出來了。」

女主角的人選，白冰冰也是無意看到胡子萱練習跆拳道的影片，寶弟和胡子萱在劇中將是拳擊對上跆拳道的熱鬧組合。寶弟劇中會露身材？白冰冰像是得到好靈感般笑開懷，當場吩咐寶弟開始練身體，還指定說：「想看寶弟洗澡。」至於飾演玄天上帝的演員，白冰冰則說目前有3位人選，但要選日子向玄天上帝擲茭杯，讓玄天上帝揀選。

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