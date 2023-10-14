進口冷凍蛋液採購再傳未經公開招標「暗門偷開」！國民黨第2選區立委參選人游顥14日怒斥「民進黨已肆無忌憚！」提醒選民，立法委員的的天職就是監督政府，既然民進黨現任立委蔡培慧不做，就換人來做看看。
游顥指出，根據中央畜產會從2021至2023年統計資料顯示，共有5筆冷凍蛋液進口都未公開招標，農業部辯稱使用「自有資金」不適用政府《採購法》，但公共工程委員會日前已經正式函文說明，指出冷凍蛋液適用《採購法》，面對農產採購弊案重重，卻不見南投2選區現任民進黨立委蔡培慧有監督作為，
游顥明確引用10月3日公共工程委員會行文回覆立委林為洲公文指出，「冷凍蛋液」及「冷凍蛋黃」因經冷凍處理，「非屬生鮮農漁產品，適用採購法」；農業部將專案進口雞蛋交由中央畜產會處理，被爆料黑幕重重後，這次再被揭發進口冷凍蛋液連公開招標都沒有。
他並針對農業部辯稱中央畜產會是法人，使用「自有資金」不必適用政府採購法，但畜產會一年拿農業部7到10億的補助，質疑這也算是「自有資金」嗎？
游顥說，巴西進口蛋案爆發至今，無論是在標示、檢驗、還是得標廠商，都充滿了爭議，民進黨政府卻不斷遮掩，至今未能向社會大眾說清楚、講明白，他認為專案進口蛋為何可以擺脫《採購法》，其實答案很簡單，就是因「民進黨擁有執政和國會過半，球員、裁判都是他們的，當然肆無忌憚！」
游顥進一步指出，很多民眾私下向他反應，從未看到南投的民進黨籍立委蔡培慧針對巴西進口蛋事件提出質疑，「不知道在監督什麼？」
游顥強調，國會議員的天職就是監督政府，既然民進黨立委不做，就換人來做看看。游顥並要求，依照公共工程委員會的公文，農業部必須出來說明，為何巴西的「冷凍蛋液」不用進行招標？
游顥呼籲監察院應對此主動進行調查，儘速向社會大眾說明。他重申，打造透明公開、廉能效率的政府，是全台灣民眾共同的心願，未來他如果有機會進入國會，將秉持不分藍綠、就事論事的態度監督政府，杜絕政治力介入，讓行政單位依法行政，讓立法院恢復具文明、陽光、透明及效能的國會殿堂，台灣才會進步。
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