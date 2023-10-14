中央為平抑蛋價進口雞蛋卻因被爆料多次逃避採購法再引發民眾疑慮。游顥提供

進口冷凍蛋液採購再傳未經公開招標「暗門偷開」！國民黨第2選區立委參選人游顥14日怒斥「民進黨已肆無忌憚！」提醒選民，立法委員的的天職就是監督政府，既然民進黨現任立委蔡培慧不做，就換人來做看看。

游顥指出，根據中央畜產會從2021至2023年統計資料顯示，共有5筆冷凍蛋液進口都未公開招標，農業部辯稱使用「自有資金」不適用政府《採購法》，但公共工程委員會日前已經正式函文說明，指出冷凍蛋液適用《採購法》，面對農產採購弊案重重，卻不見南投2選區現任民進黨立委蔡培慧有監督作為，

游顥明確引用10月3日公共工程委員會行文回覆立委林為洲公文指出，「冷凍蛋液」及「冷凍蛋黃」因經冷凍處理，「非屬生鮮農漁產品，適用採購法」；農業部將專案進口雞蛋交由中央畜產會處理，被爆料黑幕重重後，這次再被揭發進口冷凍蛋液連公開招標都沒有。

他並針對農業部辯稱中央畜產會是法人，使用「自有資金」不必適用政府採購法，但畜產會一年拿農業部7到10億的補助，質疑這也算是「自有資金」嗎？

游顥說，巴西進口蛋案爆發至今，無論是在標示、檢驗、還是得標廠商，都充滿了爭議，民進黨政府卻不斷遮掩，至今未能向社會大眾說清楚、講明白，他認為專案進口蛋為何可以擺脫《採購法》，其實答案很簡單，就是因「民進黨擁有執政和國會過半，球員、裁判都是他們的，當然肆無忌憚！」

游顥進一步指出，很多民眾私下向他反應，從未看到南投的民進黨籍立委蔡培慧針對巴西進口蛋事件提出質疑，「不知道在監督什麼？」

游顥強調，國會議員的天職就是監督政府，既然民進黨立委不做，就換人來做看看。游顥並要求，依照公共工程委員會的公文，農業部必須出來說明，為何巴西的「冷凍蛋液」不用進行招標？

游顥呼籲監察院應對此主動進行調查，儘速向社會大眾說明。他重申，打造透明公開、廉能效率的政府，是全台灣民眾共同的心願，未來他如果有機會進入國會，將秉持不分藍綠、就事論事的態度監督政府，杜絕政治力介入，讓行政單位依法行政，讓立法院恢復具文明、陽光、透明及效能的國會殿堂，台灣才會進步。