理想混蛋將在明年1月登上高流開唱。（何樂音樂提供）

理想混蛋首場大型售票「奇異點」演唱會將移師高雄流行音樂中心開唱，將在2024年1月27日登場，更選在理想混蛋成團6周年的紀念日14 日早上 10 點 14 分門票正式啟售，6000張門票在2分鐘秒殺，成績亮眼。

一獲知秒殺，四位團員也紛紛表達自己心情：

可沛說：「爽啦！揪爽欸。」建廷開心喊：「小混蛋這麼支持我們，這樣我們會很想常常來高雄欸。」雞丁說：「謝謝大家在成團的六週年這一天，給我們這麼棒的大禮，以往都是我們準備驚喜給大家，這次真的收到了大家的愛，太開心了，高雄場的演出一定會加倍努力，請大家一起滿懷期待到那天吧。」

阿哲則是因為昨天表演太累，在售票當下還在睡夢之中，被團員們報喜訊的電話 call 醒，發現已經秒殺完售，表示非常感謝粉絲們的大力支持，但是自信滿滿的他表示不意外，因為他知道粉絲們是最棒的。至於是否有望加場？主辦單位聯成娛樂表示，正在討論中。