淡水藝術嘉年華號召48支踩街遊行隊伍，即將完工的「淡江大橋」道具也出現，十分有趣。（蔡亞樺攝）

淡水藝術嘉年華號召48支踩街遊行隊伍，參加隊伍發揮創意，裝扮各具特色，一路從捷運淡水站出發到老街，吸引民眾駐足觀賞。（蔡亞樺攝）

淡水藝術嘉年華號召48支踩街遊行隊伍，參加隊伍發揮創意，裝扮各具特色，一路從捷運淡水站出發到老街，吸引民眾駐足觀賞。（蔡亞樺攝）

今年邁入第15年的新北市淡水藝術嘉年華，新北市政府今年號召48隊、超過千人以上的踩街遊行隊伍，今（14）日下午登場，遊行隊伍吸引大批民眾駐足欣賞，把淡水老街塞得水洩不通，淡水區公所統計湧進約5萬人，代理市長劉和然到場與民同歡，氣氛火熱。

代理市長劉和然（左二）出席淡水藝術嘉年華開幕儀式，與表演團隊在台上賣力演出。（蔡亞樺攝）

劉和然致詞表示，淡水擁有多元異國文化，今年踩街遊行也出現即將完工的「淡江大橋」，象徵市政推動也可以用藝術踩街來呈現，淡江大橋完工後將成為全球最美的斜張橋，紓緩淡水的交通更能帶動地方整體發展，搭配淡水河口的夕陽美景成為淡水新地標。

淡水藝術節自2009年首次舉辦，除了2021年因為疫情停辦一年，每年10月都有踩街活動，今年參加踩街專業團隊包括身聲劇場、空空打西非擊鼓樂團、樟樹國小森巴鼓隊、小丑氣球人，還有藝術家結合各社區及協會、學校的表演隊伍，搭配淡江大橋、鯨騎士、「輕軌」追風少年等道具隊伍，總共48支隊伍、參與人數多達1300人。

劉和然偕同立委洪孟楷、新北市議員鄭宇恩、陳家杰、踩街遊行隊伍下午2點從捷運淡水站金色水岸廣場出發，遊行隊伍融入公車造型、電玩角色瑪利歐、美人魚等創意裝扮，讓觀賞民眾大為讚嘆好有趣、漂亮，打擊樂團演奏動感的旋律，也讓不少人跟著扭動，場面相當熱鬧。