白冰冰（右）邀郎祖筠加入演出。（粘耿豪攝）

《天知道》男女主角為寶弟（左）、胡子萱2人在劇中有打戲。（粘耿豪攝）

68歲的「演藝圈大姐大」白冰冰砸了6000萬籌備新戲《天知道》講述玄天上帝故事，演員陣容包含呂雪鳳、郎祖筠、葛兆恩（寶弟）、以及日前拿下世大運銀牌的跆拳道甜心胡子萱等人。今（14）日舉行演員訓練，她笑稱拍戲賣一棟房子是不夠的，霸氣說：「我的實力是不用賣房，有些人花錢買名牌，我花錢做我自己的名牌。」

日前陳盈潔於8月底入監服刑，並在近日驚傳腎衰竭，白冰冰感慨說：「我們是同一代的人，那個時候我們很努力在過日子，不知道為什麼會這樣，我曾經跟她說我學會打麻將，但她居然跟我說她不打麻將了，我們這個年齡是容不得差錯，希望她一切安好。」

至於自己目前身體狀況，白冰冰認為過度使用身體誰也幫不了，如果一輩子平均能活三萬天，大概就是83歲，她活到現在也已經過2萬多天了，「我覺得我要把餘命用在最重要的地方，唱歌演戲能唱就唱。」

被問到總統大選屬意哪位候選人，她表示自己現在以演藝文化為重心，但要選擇真心為台灣好，為台灣著想的人，幽默說：「天知道啦！玄天上帝會揀選的！」

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