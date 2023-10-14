新竹縣是客家大縣，新竹縣客語薪傳師協會14日正式成立，由楊文科見證下舉行首屆首次大會，成為全國第2個成立此協會的縣市。楊文科與縣府團隊將全力支持並協助協會的運作和發展，政府、民間一起努力，共下為傳承發揚客家語言和文化打拚。

新竹縣是全台客家人口比例最高的縣市，有近7成是客家人，有利客家語言和文化的傳承發揚。楊文科指出，新竹縣除了是海陸腔客語首都，新竹縣的八音團、傳統山歌、三腳採茶戲、棚頭、客家方口獅等民俗技藝，以及義民信仰、客家伙房屋建築、文學作品、歷史人物樣樣精彩。

此次成立新竹縣客語薪傳師協會，楊文科感謝薪傳師們平日在機關學校社區開班教授客語、戲劇和傳統歌謠等，對傳承發揚客家做出具體重大貢獻，協會成立之後，希望進一步與政府部門和民間團體合作，用集體力量傳承發揚客家語言和文化，對客家族群做出貢獻。

「語言失，文化滅，族群亡」、「寧賣祖宗田，不忘祖宗言；寧賣祖宗坑，不忘祖宗聲」，楊文科認為語言是文化的載體，也是珍貴的文化資產，如今許多年輕客家人已經聽不懂、也不會講客家話，客語正逐漸消失中，客家存續發展面臨重大危機，傳承客語和客家文化這是身為客家人不可迴避的責任。

處在腳步快速高科技時代，各族群都面臨語言和文化傳承的巨大挑戰和危機，此時政府資源的介入扶植和支持力量就顯得特別重要。楊文科說，他擔任縣長以來，就將客家事務的推動列為縣府重要施政項目，各位薪傳師都是在客家文學、語言、歌謠、戲劇方面學有專精的專家，而且充滿熱誠，是一顆顆非常重要的客家語言和文化薪傳火種，令人敬佩。