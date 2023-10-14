台積電創辦人張忠謀今天出席台積電運動會，司儀介紹他是「貴賓」，但他強調是「自己人」；他並鼓勵員工多運動，運動習慣對他的健康幫助很大。至於自傳下冊何時出版，他說，目標是明年春天。

睽違3年，台積電恢復舉辦運動會，張忠謀和太太張淑芬一起參加。致詞時司儀介紹他是「貴賓」，張忠謀在台上馬上糾正：「我不是貴賓，我是自己人」，引來員工一片歡呼。

92歲的張忠謀講話中氣十足，精神奕奕。他提到，過去幾十年，每年運動會都是他最愉快、興奮的一天。

張忠謀表示，會那麼喜歡運動會是因為有3個精神，首先在於鼓勵台積電員工經常運動，每星期至少3天運動，每次40分鐘。

他以自己為例，從24歲到50歲幾乎沒有運動，50歲時突然警覺如果沒運動，年紀愈大健康會愈不行，之後便每星期至少運動3天，近10、20年是每天運動，運動習慣對他的健康有很大幫助，沒有健康，就不能為所愛的台積電做事情。

其次是運動員精神，張忠謀表示，比賽贏了不要驕傲，假如輸了也不要太失望，因為有下次比賽，如果以平常心，「勝不驕、敗不餒」，長期贏的機會很高。

第3是合作精神，張忠謀說，區隊進場表演就是合作的表現，不是個人表演，是整個團隊表演，他最喜歡的接力賽，也是合作表現。

張忠謀自傳上冊於1998年出版，至於自傳下冊何時出版，他表示，自傳下冊已經到了最後階段，目標是明年春天出版。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳原本計劃16日出席於以色列特拉維夫舉行的人工智慧（AI）高峰會，分享對生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的突破。黃仁勳的行程因以色列與巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）組織爆發衝突而取消。

黃仁勳傳出下週將來台，出席鴻海科技日活動。張忠謀與黃仁勳有多年交情，兩人是否會會面，張忠謀表示，原本有約黃仁勳來參加台積電運動會，不過黃仁勳無法來，兩人可能不會見面。至於以巴衝突是否會影響半導體供應鏈，張忠謀認為影響很小。