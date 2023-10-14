基隆市深美國小13日傍晚共有13名學生身體不適送醫，先有2名學生吃完午餐肚子痛，返家後仍不適而就醫，陸續又有多名學生也出現上吐下瀉症狀掛急診，疑似是食用當天的營養午餐導致。市長謝國樑表示，是哪個環節及食物出問題，目前仍待送驗結果釐清，若確認為食材供應商缺失，將嚴查重罰。

基市府教育處表示，校方通報後已一一致電學生家長，初步了解學生症狀多為腹痛或嘔吐，症狀發生時間從13日下午3點至凌晨，多數家長表示發現孩子症狀加重後，陸續於當日晚間7時至凌晨至醫院急診處就醫。

其中一位陳姓同學表示，當天下午3點腹痛已向班導師反映，當下導師將學生送至保健室做簡單處理後即讓同學返家；另一位張姓同學家長則反映，當日下午5時送腹痛的學生就醫後，晚間7點以Line通訊軟體告知導師。

教育處指出，兩位同學13日都已向校方反映，但學校遲至14日上午6時才通報教育處，對於校內事件的通報顯有疏失，將進一步調查。

而衛生局14日也至學校疫調及採驗當日午餐，檢查廚房與食材狀況，化驗結果須等待3至7日。如調查後確認為食材供應廠商有相關重大缺失，將就相關衛生法規及學校依契約裁罰。

深美國小校長陳建文表示，當日營養午餐都有依規定留存，衛生局已到校採樣，當天校內並沒有接獲多名學生表示身體不適，只有少數同學表示有點不舒服，護理師有觀察並沒有發燒或嘔吐，直到晚間陸續有10多位學生到醫院就醫，有嘔吐和腹瀉情況，但並沒有集中同一班，而是分散各班。

基隆市深美國小在13日傳出有13名學生疑似食物中毒而身體不適陸續就醫。民進黨市議員鄭文婷表示，食安問題「零容忍」是全民共識，市府要用勿枉勿縱的態度，直接交由政風及相關單位秉公調查，給全體市民一個真相。（基隆市衛生局提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員鄭文婷表示，食安問題「零容忍」是全民共識，對於發生疑似食物中毒的事件表示遺憾。深美國小餐食除了供應本校外，還有兩所小學也是由該校供應，其他學校的孩子有無不適症狀，也有必要詳加了解，不容忽視。

鄭希望市府要用勿枉勿縱的態度，直接交由政風及相關單位秉公調查，整起事件究竟原因何在？需查個水落石出，給全體市民一個真相。

基市府強調，為強化營養午餐管理，已研擬學校午餐自治條例草案，11月送交議會審議，擬將罰則提高約10倍。