「藍白合」14日在台北福華飯店舉行整合會議，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰(右)、國民黨祕書長黃健庭(右二)、柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊(左)及主任周榆修(左二)參與會談。（侯友宜競選辦公室提供）

【LIVE直播】藍白合「黃金會」登場 金溥聰.黃珊珊代表談整合｜2023.10.14 @ChinaTimes

2024大選，藍白陣營14日下午舉行2對2幕僚會前會。國民黨由侯競辦執行長金溥聰與祕書長黃健庭主談，民眾黨主談人則是柯的競選總幹事黃珊珊與辦公室主任周榆修，過程全程錄影，結束後對外說明。雙方談超過3小時後，特地將會議記錄印出來，共同召開會後記者會。

藍白雙方於今天下午1點40分展開會談，原定下午4點30分舉行會後記者會，先是延至4點40分，後又延長到4點50分，最後雙方代表4點58分才現身。在召開記者會之前，雙方將今日會議記錄印出，並公布會議內容。

1. 產生在野最強候選人方式 (保留)

民眾黨：五間民調公司、市話手機各半、採對比式民調，以平均數決定結果。

國民黨：採用美國、法國、南韓等民主國家行之有年之開放式「民主初選」，由民眾投票

，展現直接民意。

實施方式是在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，須

親簽政治理念(在野整合下架民進黨)認同卡才可投票，採實名制，驗身分證。

2. 公開辯論方式

雙方皆同意，在確認前項「在野最強候選人產生方式」後，參加由電視台主辦三場辯論

會。

3. 時程 (保留)

民眾黨：10月31日前完成前二項工作。

國民黨：11月初之前(11月5日至11月10日之間)完成前二項工作。

4. 柯文哲七大主張

(1)「總統赴立院報告、接受立院各黨團質詢監督」

國民黨：前半部贊同，對接受立法院監督質詢，認為有現行法律爭議。

(2)「行使閣揆同意權、閣員經立院聽證同意後任命」

國民黨：同意國會行使閣揆同意權，認為「閣員經立院聽證同意後任命」有現行法律疑

慮。

(3)「凍結考監兩院、三權分立確實制衡」

國民黨：認為「凍結考監兩院」有現行法律疑慮，但同意考監兩院逐步虛級化，同時主張

未來監察院的調查權及審計權轉移到立法院。

(4)「禁肥貓，高階文官國營事業董監事公開遴選」

國民黨：贊成。

(5)「特別預算不再常態化、重振政府財政紀律」

國民黨：贊成。

(6)「選制公平、下修選舉年齡，保障多元公義社會」

國民黨：贊成。

(7)「召開國是會議、推動內閣制入憲」

國民黨：贊成，主張逐步推動內閣制。

5. 侯友宜針對政治體制改革四大主張

(1) 國家認同：堅持民主自由體制，捍衛中華民國，反對台獨，反對武力犯台，反對一國

兩制，台灣的未來由2300萬人決定。

民眾黨：堅持中華民國自由民主體制、遵守中華民國憲法、反對改變現狀。

(2) 成立新的特偵組：針對現今執政黨所執政時期的貪污舞弊案件疑雲，上任將盡速成

立新的特偵組針對相關案件一一查清楚，給民眾清楚交代。

民眾黨：保留，主張現有機制即應全面清查。

(3) 不在籍投票：不在籍投票是民主國家的基本權利。不在籍投票是多數民主國家在民

選制度上的共識，我們主張在確保選舉公平、公正的原則下，支持不在籍投票制度，讓

台灣民主制度愈來愈進步。

民眾黨：贊成。

(4) 氣候正義及環境權納入憲法：為符合《聯合國氣候變化綱要公約》精神，保障未來世

代共用地球的權利，盡我們這一代人對環境的責任，我們呼籲應該將氣候正義加入修

憲工程討論，修憲前就應該推動全面法制化。

民眾黨：贊成，主張現在就應該現在就全面法制化 ，未來推動入憲。

6. 在野力量合作方案

(1) 雙方同意合作推動國會席次極大化，未來國會黨團就議題合作，以民眾福祉為依

歸。

(2) 雙方同意如合作取得執政權後，組成聯合內閣，在政策上異中求同、同中存異，人

才以專業取向，尊重政黨專業特性。

7. 明日中午(10月15日 12:00)前確認下次會議時