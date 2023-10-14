民進黨總統參選人賴清德14日到台中跑透透，下午出席全國報關產業賴清德後援會成立大會， 在民眾的擁簇下上台。（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德14日到台中（潘虹恩攝）

民進黨總統參選人賴清德14日到台中跑透透，下午出席全國報關產業賴清德後援會成立大會。他承諾在場支持者，未來若擔任總統要推動報關產業數位轉型，舉辦座談會傾聽大家心聲以改善工作環境，持續扶持中小企業和大家一同打造經濟日不落國。

賴清德14日到台中連跑5場行程，包括旅中鄉親後援會、全國報關產業後援會，並為尋求連任的民進黨立委莊競程、林靜儀造勢，最後為立委參選人江肇國站台。全國報關產業賴清德後援會成立大會14日下午1點開始，吸引全國各地逾600位支持者到場，齊喊「2024團結一致」、「挺台灣」等口號，場面熱烈。

賴清德表示，近年受到疫情及地緣政治變化等因素影響，台灣受到衝擊，不過在總統蔡英文帶領下，台灣經濟仍有進步，受到國際肯定，也是依靠在場報關產業的大家沒日沒夜的拚。

賴清德說，未來他若有機會擔任總統，首先要支持報關產業數位轉型，且關務行政數位化，減少文書作業負擔，並舉辦報關產業座談會，傾聽大家心聲，改善工作環境。再來，全台中小企業有150多萬間，提供80％工作機會，報關產業也有許多中小企業，未來要幫助中小企業人才培育、資金、數位轉型等，最後，好好發展經濟，和大家一同打造經濟日不落國。

賴清德說，中美貿易戰導致紅色供應鏈受打壓，全球需要新的產業鏈，台灣機會來了，包括半導體、人工智慧、資通訊和軍工產業未來都要好好發展，他也會繼續改善台灣投資環境，提供水、電、人力、人才、土地等，讓企業繼續生存發展並布局全球。