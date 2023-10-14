有感於警察不分日夜、24小時輪班執勤辛勞，且於執行各種勤務時，如逮捕嫌犯、處理街頭糾紛及交通事故處理等，經常遭遇突發的危險，造成警察受傷、失能甚至死亡等重大意外，需要長期住院接受醫療照護及安置就養，面臨龐大的醫療費用，家中也頓失經濟支柱，致家庭落入經濟困難的情境。兆豐銀行董事長雷仲達特別捐贈150萬元，挹注「公益信託警察醫療及照護基金」，以實際行動支持警察。

警政署結合民間資源，商請中華民國警察之友總會成立「公益信託警察醫療及照護基金」，對於因公發生危害或突發疾病人員給予醫療等各項照護。兆豐銀行捐贈儀式，由中華民國警察之友總會秘書長陳卿南代表接受致贈，警政署長黃明昭頒發感謝狀。

黃明昭表示，對於外界體恤警察辛勞，支持及愛護警察深表謝意，維護社會治安，讓人民安居樂業，是警察責無旁貸的任務。對於國人深惡痛絕的詐欺犯罪，將整合民間力量，與金融、電信及網路業者合作，建構異業聯防體系，減少詐騙等犯罪發生，並運用「第三方警政」策略，聚焦打擊、向上溯源，向下刨根、斷絕金源，全面掃蕩不法幫派分子，以維護民眾生命、身體及財產安全。

黃明昭強調，警察努力守護社會安全，對於同仁個人的安全與健康，警政署一定會提供最大的照顧與協助，也感謝兆豐銀行的支持，成為全國警察團隊及警眷堅強的後盾，警政署將持續強化員警的執勤安全，讓警察同仁能安心地為治安工作打拚。