富邦悍將外野手林哲瑄在國慶日當天代打揮棒時傷退，經再次檢查後確定是左手鉤狀骨骨折，確定將動刀，儘管球季因此提前報銷，但他也正面看待挑戰，期待明年球季「滿血回歸」。

林哲瑄在10日比賽前就因身體不適沒有先發，在9局下上場代打，但一次擦棒球後突然傷退，「那時候真的是完全沒有握力，比賽結束後有問了（高）國輝、（戴）培峰他們有經驗的人當時的症狀是什麼，心裡大概8、9成有底了。」

日前林哲瑄再次到醫院做檢查，確定是鉤狀骨骨折，他攤開兩隻手，受傷的左手掌明顯腫脹許多，無名指跟小拇指因為無力、疼痛感不太能夠彎曲，多少影響到日常生活。

雖然球季提前結束，但林哲瑄也有更充裕的時間能夠好好養傷，總教練丘昌榮就表示，明年球季能趕得上，林哲瑄也認為，在球季尾聲受傷雖然也很無奈，但轉念來想，反而能利用休季期好好養傷，日後也不用再擔心再碰到這個傷勢。