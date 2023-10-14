YouTuber界年度盛事「第5屆走鐘獎」，今（14日）在高雄流行音樂中心舉行，紅毯由阿拉斯與拿拿摳主持，入圍一級玩家獎的「飛魚の不專業評論」，和遊戲實況主「有一隻小芝」一起走上紅毯，超兇畫面讓網友都狂刷留言。

飛魚跟遊戲實況主小芝（夏涵芝）一起走紅毯，小芝身穿一襲深V快開到肚的禮服，邊走邊晃超兇上圍快掉出，傲人胸型和火辣身材，讓網友看了全暴動，「真的超大」、「太養眼了」，連主持人也直呼：「不忍直視，還好鏡頭跳回來我們兩個。」

小芝和飛魚一起走紅毯，超兇畫面引暴動。（圖／取自走鐘獎頒獎典禮YouTube）

走鐘獎今年來到第5屆，是網路影音創作者的年度盛事，頒獎典禮主持人由恩熙俊、阿樂、視網膜聯手，還找來日本人氣AV女優河北彩花擔任頒獎嘉賓，相當盛大。

不過在頒獎前夕，爆出評審名單都是「自己人」，讓創辦人呱吉（邱威傑）相當不滿，親上火線駁斥，對此，臉書專頁「鬼島薪水有限公司」也發文致歉，證實未經查核就發文爆料。