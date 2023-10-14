2024在野整合進入實質階段，雙方幕僚今(14日)舉行會前會見面磋商，美麗島電子報稍早也公布總統大選三腳督最新民調，國民黨侯友宜22.4%略微回升至第二名，民眾黨柯文哲微跌至20.8%暫居第三，雙方仍處「麻花捲」。對此，媒體人黃揚明指出，現在比較在野陣營兩人誰高誰低已經沒有意義，因為已經進入到整合階段，且若用民調決定，侯友宜出線機率會比柯文哲高很多，而後續的主菜就是在｢藍綠對決｣的態勢下，藍營如何避免被打成中共同路人、賣台，若沒做好準備，就算整合成功還是可能會輸。

《美麗島電子報》稍早公布第51波民調，在三腳督的態勢下，由高到低分別為民進黨總統參選人賴清德37.8%、國民黨侯友宜22.4%排第二、民眾黨柯文哲20.8%墊底。

黃揚明今日下午在政論節目《週末大爆卦》表示，主要差異應該是在中間選民，藍白營選民支持各自陣營的比例變化不大，柯文哲這次在中間選民下跌7個百分點，民眾黨選民支持柯的比例從8成略降至7成多。

但黃揚明認為，在野陣營這兩個人去比誰高誰低，已經沒有意義，因為已經進入到下一個階段「整合的模式」，也就是藍白兩邊要如何整合。

黃揚明也說，如果今天柯辦總幹事黃珊珊和侯辦執行長金溥聰的會談，可以做出共識、有結論的話，「未來我認為侯友宜代表在野陣營的機率，遠大於柯文哲，我絕對認為侯友宜出現的機率比較高」，如果用比民調的方式，侯友宜的優勢遠大於柯文哲。

黃揚明分析，民進黨的劇本一直是「藍綠對決」，因為只要把國民黨打成「中共同路人」，對綠營抗中保台的路線會最有利，除非民調執行完全不公佈、眉有操作空間，否則一定會有至少5%至10%的綠營支持者變成「深綠侯粉」，策略性支持侯友宜。

黃揚明也提醒，國民黨要拿出自信，藍白整合之後就可以跟民進黨做「藍綠對決」，屆時藍營要保證自己不會被「抗中保台」的路線影響，因為4年前已經吃過虧，國民黨有沒有想過，「若侯友宜被貼上中共同路人的標籤、國民黨被打成賣台，要怎麼回擊？」這才是藍白整合後的主菜，若藍營沒有做好準備，就算藍白整合成功，最後很有可能還是會輸。