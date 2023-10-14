國民黨總統參選人侯友宜回應國際氣候發展智庫議題，指民進黨總統參選人賴清德施壓。賴清德競選辦公室發言人陳世凱表示，主辦單位已還原事實經過，且呼籲政黨不該以此議題操作，國民黨及民眾黨依然要藉題發揮，司馬昭之心，難道兩今天的會議，就是確定要合作了？那請問柯文哲、侯友宜是誰會選到底？

陳世凱表示，所謂賴辦參加活動單位幕僚會議，主要是為了初步了解活動形式跟如何進行，並未承諾會出席該活動，在8月31日看到相關宣傳時，也立即向主辦單位反映，相關細節主辦單位在今日的聲明中都已清楚說明。

陳世凱說，但遺憾的是，即使主辦單位已經清楚說明，侯友宜還是要刻意攻擊，指涉賴清德施加壓力，國民黨、民眾黨在討論是否合作的此刻，同時藉由此議題炒作，完全就是司馬昭之心，難道，國民黨和民眾黨今天的會議，就是確定要合作了嗎？

他說，那請問柯文哲、侯友宜是誰會選到底？如果在意能源和氣候變遷議題，兩位候選人都要使用核能，核廢料都確定要放在哪裡了嗎？

陳世凱強調，國人關心的氣變遷、能源議題政策，賴清德也會按照既定的選戰節奏，在後續的國政記者會向大家清楚說明。至於所謂的「辯論」，在登記完畢成為候選人後，自然也會有政見和辯論的平台，請兩位「可能」候選人不用這麼急著借題發揮。