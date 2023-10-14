彰化秀傳醫療體系今天慶祝50周年，在社頭鄉清水那方遊憩園區舉辦家庭日活動歡度院慶，院方提供每位參加的員工及眷屬300元園遊券，並有抽獎及加碼獎項，有吃有玩又有拿，大家都度過一個愉快的周末假期。

今天活動先由歡樂舞台的開場表演揭開序幕，緊接者是慶生切蛋糕的重頭戲，現場氣氛溫馨。

一系列的活動內容多樣，院方規畫了6大項目，要讓參與的員工親子玩個夠，其中包括強調戰士精神的闖關活動，考驗參與者的智慧和勇氣，DIY體驗區則是提供親子互動的樂趣，寶寶好樂戲水池讓小朋友盡情嬉戲。

此外，現場還有老少都愛的園遊攤販區，有著各式各樣的美食攤位和二手市集，可以滿足所有美食和購物愛好者的胃口。榮耀秀傳區則設有時光迴廊和拍照打卡區，讓參與者可以回顧秀傳過去50年的歷程並留下美好的回憶。

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，今天是一個特別的時刻，非常感謝所有員工和眷屬在過去的50年一直支持著秀傳。秀傳醫療體系執行長黃靖媛說，未來將繼續堅守提供高品質醫療服務的承諾，為社區和患者提供更好的健康照護。

秀傳醫療體系在彰化深耕半世紀，彰化縣長王惠美與立委黃秀芳、陳素月等人都到場表達慶賀之意，共同慶祝秀傳醫療體系50年的成就。