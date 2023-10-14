微信公眾號「中國駐菲律賓大使館」14日消息，中菲兩國執法部門10月13日合作遣返了36名在菲從事離岸博彩的中國大陸公民。這是中菲雙方合作打擊離岸博彩取得的最新進展。

消息稱，菲總統反有組織犯罪委員會8月1日組織國調局、移民局等執法部門對RIVENDELL離岸博彩公司進行了突擊清查，羈押了一批離岸博彩員工。

根據菲方請求，中國大陸駐菲使館迅速協助核實其中中國大陸公民身分，並為其辦理了回國證明。此前，雙方執法部門已於9月22日合作遣返了該公司首批75名中國大陸籍員工。中國大陸駐菲使館將一如既往支持雙方執法合作，保障中菲經濟社會和人文交流健康發展。

中國大陸駐菲律賓大使館日前聲明，中國大陸政府一向堅決反對和嚴厲打擊一切形式的賭博。根據中國大陸法律規定，任何形式的賭博，包括網路博彩、中國大陸公民出境賭博等行為都是違法的。近年來，中菲執法部門保持著良好的溝通與協調，聯合開展了嚴厲打擊跨境賭博、電信網路詐騙等行動，取得了一系列合作成果。中國大陸駐菲使館在此過程中與菲方保持了密切溝通與協作，並依法保護海外中國大陸公民的合法權益。僅今年以來，中方就協助菲方取締了3個非法離岸博彩園區，在這三次行動後迅速核查身分並遣返中國大陸公民近400人。雙方有關部門對執法合作成果表示滿意。