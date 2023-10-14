今年97歲的阿公王水金2年前因意外跌到，讓其生活更不方便，但為了創造阿公的回憶及避免遺憾，一家人經常帶著阿公到處出遊，包括搭高鐵去XPARK，阿公還想去鹿港搭三輪車，其孫女還把故事畫成IG、目前已有18萬人追蹤，甚至還出書，今天獲頒「全國家庭孝親表揚」。

97歲的王水金育有7子，幾年前因為跌倒，一家人因而為阿公送餐、更多家人更互相幫忙阿公照顧，孫女則透過插畫將阿公的點點滴滴呈現在IG上，如一阿公開刀住院，體會到與長輩相處重要，還幫他規劃高鐵之行、摩天、水族館等，盼豐富阿公的視野。

弘道老人福利基金會辦理「全國世代家庭孝親表揚」邁向第29個年頭，每年透過表揚100戶孝親家庭的多元故事，鼓勵社會大眾重視家庭與長者關係。今年報名的家庭中，觀察到隨著人口結構轉變，家庭中的孝順方式也越來越多元，除了用心陪伴外，也關注長輩生心理需求，年輕世代更透過社群凝聚全家中情感及留下紀念或是支持長輩追夢，用不同形式將愛說出來。

弘道老人福利基金會董事長王乃夕說，全國世代家庭孝親表揚已到第29屆，將持續關注「孝道」議題，讓溫暖動人的孝順故事影響社會，同時也喚起家庭孝順的力量，為台灣的長者提供友善的老後環境。