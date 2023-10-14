以節目《我愛黑澀會》班底打開知名度的女星薔薔（林嘉凌），近年斜槓當YouTuber，去年還曾入圍影音創作者盛事「走鐘獎」，今年第5屆成為評審和頒獎人；走鐘獎今（14日）移師高雄流行音樂中心舉辦，稍早薔薔一襲透視禮服走紅毯，辣暈全場。

薔薔今日稍早現身走鐘獎紅毯，身穿閃亮亮流蘇禮服，細看她的火辣曲線若隱若現，讓主持人驚呼「這根本是透視裝」，薔薔竟馬上糾正，揚言這是「幾乎全裸」；薔薔介紹這透禮服沒有防護措施，只穿一件水鑽丁字褲，但也保證不會讓胸貼出來見人。

薔薔性感登走鐘獎紅毯。（圖／摘自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTuber）

薔薔透視禮服讓她的火辣曲線一覽無遺。（圖／摘自走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards YouTuber）

其實薔薔與主辦方發生小誤會，原本不想參加今年走鐘獎，在溝通協調後她才答應當頒獎人，精心準備盛裝出席，「只能觀禮我就說算了，後來讓我能展現漂亮我就來」。

近年薔薔積極經營YouTube頻道，還會常常出國拍各種題材，也讓現場主持人好奇問「不怕遇到危險嗎？」她也不改幽默風格，「完全不會，我瘋起來比他們可怕，人家都被我嚇死」。