喜翔和楊貴媚間宛如夫妻的自然互動引發觀眾共鳴。（TVBS提供）

影后楊貴媚在TVBS戲劇《有生之年》演出傳統媽媽，精湛又細膩的表現觸動觀眾內心。劇中她長年為高家付出，因另一半欣賞年輕護理師引發夫妻間爭吵。演活劇中高媽媽、陳小姐的角色，楊貴媚聊起中最深刻的一句台詞，就是「我累了，我想休息，不行嗎？」相信每一個認真過生活的女性，一定都心有戚戚焉。

平時忙碌於工作與家庭的楊貴媚，被問到是否曾想過任性一次，拋下一切出走？她大呼：「有，很想什麼都不管，拿著行李去國外玩一、兩個月。」但最後楊貴媚總是開著車，買一杯咖啡，停在路邊安安靜靜喝完再回家，笑說：「放心不下，任性沒有成功啦！」甚至打趣地說：「很想休息，但合約簽了，工作沒做完會被抓去關喔！」

此外，楊貴媚與相識多年的好友喜翔在劇中飾演夫妻，透露平時兩人就愛鬥嘴、互嗆，因此劇中吵起架來格外流暢，令不少人直呼：「我爸媽就是這樣耶！」三個兒子吳慷仁、鄭元暢、林哲熹也曾提過兩位前輩吵架內容沒有重複過，十分厲害。對此，楊貴媚驚訝地回應：「真的嗎？我沒注意到耶！如果是這樣，我真的太厲害了！」

第9集中她長達190秒不發一語，透過眼神、肢體的細微動作，將所有的委屈、難過等各種情緒凝結在空氣中，如同慢火淬鍊出角色的心境，無聲勝有聲、充滿底蘊的演技，讓觀眾跟著釋放洪流，最後她也選擇離婚，活出自己想要的樣子。